Sassuolo-Inter (0-1): Inzaghi prova la formazione anti-Napoli con due incognite

Sassuolo-Inter chiude il mese di dicembre e anche l’anno solare nerazzurro. Lo 0-1 porta la firma di Dzeko, che si conferma fondamentale e in forma. E in vista del Napoli sembra essere l’unico sicuro del posto in attacco. Di seguito l’analisi tattica di Sassuolo-Inter in amichevole

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE INIZIALE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Sassuolo in amichevole: 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 9 Dzeko.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Sassuolo-Inter

FORMAZIONE FINALE – Dopo la girandola di cambi della ripresa, ecco l’undici in campo al triplice fischio: 24 Onana; 33 D’Ambrosio © (dal 72′), 15 Acerbi, 36 Darmian (dal 72′); 2 Dumfries (dal 72′), 46 Zanotti (dal 84′), 14 Asllani (dal 72′), 5 Gagliardini (dal 49′), 8 Gosens (dal 72′); 45 V. Carboni (dal 84′), 11 J. Correa (dal 72′).

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – I dubbi di Inzaghi in attacco al momento offrono una sola certezza in casa Inter: Dzeko (vedi pagelle di Sassuolo-Inter). Il centravanti bosniaco, anziché “soffrire” il ritorno di un Lukaku a quanto pare carico per riprendere il suo posto al centro del villaggio nerazzurro, si mette a disposizione per ottimizzare il lavoro offensivo. Dzeko dà il meglio di sé in coppia anziché da unico terminale offensivo. Gioca bene e fa giocare meglio i compagni. E segna. Certezza.

Post-Game Analysis: considerazioni finali su Sassuolo-Inter

COMMENTO – L’ultima partita dell’anno è un’amichevole alla quale probabilmente chiunque avrebbe rinunciato. Calciatori, spettatori e telespettatori ma anche addetti ai lavori. A Inzaghi, però, serve tantissimo. Lo spettacolo in campo è poco, il ritmo è quello atteso dopo un lungo periodo di stop forzato. Non è una partita di Serie A anche se dovrebbe esserlo. A meno di una settimana dal ritorno in campo a San Siro il bilancio, comunque, è positivo. Pochi rischi, qualche buona trama di gioco e le solite occasioni da gol. Più quelle sbagliate che quelle sfruttate a dovere. Il solito Dzeko mette la sua firma sulla vittoria ma a Inzaghi, più che altro, interessa la sintonia con Lukaku. La coppia, grazie al sacrificio dell’attaccante bosniaco, funziona nonostante le condizioni atletiche del pari ruolo belga non siano ancora ottimali. Il gioco sia sulle fasce sia per vie centrali, in verticale, si sviluppa bene ma non risulta efficace. Manca sempre l’ultima giocata. E su questo bisognerà lavorare nel 2023 per dribblare i problemi dell’ultimo anno.

OSSERVAZIONE – L’Inter vista a Reggio Emilia è la stessa di Reggio Calabria. Inzaghi non ha motivo di fare altri test. Al di là dell’infortunio, al centro della difesa Acerbi oggi dà più garanzie di de Vrij dopo un mese e mezzo senza partite. E davanti alla difesa Calhanoglu può continuare a giocare al posto di Brozovic, rientrato un po’ acciaccato e rimasto a riposo, anche se il rientro del croato può essere accelerato dal forfait di Mkhitaryan. L’altra unica modifica possibile riguarda la fascia destra e l’attacco. Il rientro di Dumfries può riportare virtualmente in panchina Bellanova. Quello di Lautaro Martinez, invece, non dovrebbe alterare gli attuali equilibri in avanti: questo Dzeko non si tocca. Lukaku forse sì, però. Ecco perché le incognite oggi si chiamano più Brozovic e Lukaku che Dumfries e Lautaro Martinez. Chi la spunterà il 4 gennaio? L’undici in campo a San Siro dovrà essere la migliore a livello di stato di forma psico-fisica, anche se non lo è sulla carta: l’Inter anti-Napoli di inizio anno, nella testa e negli schemi di Inzaghi, è pronta. O quasi…

