FOTO – Zanetti ricorda Pelé: «Leggenda eterna, ispirazione per sempre»

Anche Javier Zanetti ricorda Pelé nel giorno della sua scomparsa. E lo fa con un messaggio per ricordare proprio ciò che O’Rei ha rappresentato per il calcio e non solo.

LEGGENDA – Fioccano i messaggi del mondo del calcio e dei suoi protagonisti per ricordare Pelé nel giorno della sua scomparsa. Fra questi anche Javier Zanetti che, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha pubblicato un bel messaggio per O’Rei. “Una leggenda eterna, un vero simbolo dello sport, un’ispirazione da sempre e per sempre. Riposa in pace, leggenda“. Queste le parole del Vicepresidente dell’Inter.

Una leggenda eterna, un vero simbolo dello sport, un’ispirazione da sempre e per sempre. Rest in peace, legend. pic.twitter.com/lztPglSVhO — Javier Zanetti (@javierzanetti) December 29, 2022

Qui sopra il post sul profilo Twitter ufficiale dell’ex capitano nerazzurro.