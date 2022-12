VIDEO – Sassuolo-Inter 0-1, amichevole: gol e highlights della partita

Sassuolo-Inter, amichevole giocata a Reggio Emilia, si è conclusa con il risultato di 0-1 (vedi pagelle): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium. Prossimo appuntamento mercoledì 4 gennaio, nella gara contro il Napoli che sancirà la ripresa del campionato.



DI MISURA – Sassuolo-Inter è stato l’ultimo test amichevole disputato in questa sosta per il Mondiale in Qatar. Nella sfida del Mapei Stadium si è visto di nuovo Romelu Lukaku da titolare, così come il ritorno in campo di Denzel Dumfries dopo le fatiche con la sua Olanda. Gara bloccata fino al 63′, quando ci ha pensato Edin Dzeko a sfruttare una grande azione di Alessandro Bastoni per fulminare il portiere avversario con la rete dello 0-1 finale. Di seguito il video con il gol del bosniaco e gli highlights della sfida.

Video con gli highlights di Sassuolo-Inter dal canale ufficiale YouTube del club nerazzurro.