Sassuolo-Inter, pagelle: Dzeko una sentenza, Barella riaccende il motore 7!

L’Inter vince l’ultima partita dell’anno contro il Sassuolo per 1-0 (vedi report). A Reggio Emilia la squadra di Simone Inzaghi ottiene un altro clean sheet e supera gli avversari grazie al gol di Edin Dzeko. Si avvicina il big match contro il Napoli.

ANDRÉ ONANA 6 – Zero pericoli dal Sassuolo, attento sulle uscite negli sviluppi di calci d’angolo avversari. Cerca di superare il pressing avversario con lanci precisi verso Lukaku.

Sassuolo-Inter, pagelle: DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Partecipa più del dovuto alla fase offensiva, fa sovrapposizioni sulle fasce e non manca all’appuntamento in difesa. Letale nell’uno contro uno. Chiude la partita con un’ammonizione.

– DAL 70′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Vigile in marcatura, affidabile in fase di impostazione. Il rientro in campo è di buon auspicio.

FRANCESCO ACERBI 6 – Marca a uomo Andrea Pinamonti e non lo fa mai muovere. Fa il suo dovere e molto bene.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Cerca lanci con il suo sinistro, non riceve ospiti sulla sua fascia durante il primo tempo. Al 63′ recupera palla su pressione offensiva e imbuca per il gol del compagno Dzeko. La giocata vale la vittoria dell’Inter.

– DAL 70′ MATTEO DARMIAN 6 – Anche con il Sassuolo cambia ruolo: questa volta gioca da centrale di sinistra e conferma la solita affidabilità.

Sassuolo-Inter, pagelle: CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6 – Il più bacchettato da Simone Inzaghi, non si fa vedere spesso in fase di proposizione, ma resta vigile su Ceide e Traoré.

– DAL 70′ DENZEL DUMFRIES 6 – Rimette minuti nelle gambe e si limita all’indispensabile.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Mobile, attivo e lucido nel trovare i compagni. Corre più degli altri e dà tanta qualità alla manovra dell’Inter. Imprudente nell’intervento che gli costa il cartellino giallo.

– DALL’84’ MATTIA ZANOTTI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Non tocca tanti palloni, ma è attento nel mezzo del campo alle sporadiche incursioni avversarie.

– DAL 70′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Sfiora ancora il gol da fuori area, ma Pegolo è attento alla conclusione. Dal suo cross nasce l’occasione di Gagliardini.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Sbaglia il cross per Lukaku che sarebbe potuto valere il vantaggio e continua in piccoli errori in appoggio. Esce per problemi fisici a inizio secondo tempo.

– DAL 48′ ROBERTO GAGLIARDINI 6.5 – Occasione nitida sul sinistro al minuto 77, che però trova un grande Pegolo.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – La fase offensiva dell’Inter non passa dalla sinistra e l’esterno non si rende pericoloso come a suo solito. Pochi cross, poca lucidità.

– DAL 70′ ROBIN GOSENS 5.5 – L’Inter non attacca sulla sinistra neanche con lui. Poco coinvolto e sbaglia alcuni passaggi.

Sassuolo-Inter, pagelle: ATTACCO

EDIN DZEKO 7 – Regista offensivo a tutto tondo, si muove sempre intorno a Lukaku e si fa trovare pronto per ricevere dai compagni. Segna di sinistro al minuto 63 su assist di Bastoni e si conferma uomo decisivo dell’Inter.

– DAL 70′ JOAQUIN CORREA 6 – Buona intesa con Lukaku, lo pesca spesso in profondità e riparte in contropiede.

ROMELU LUKAKU 6 – Lavora molto spalle alla porta, si appoggia per far ripartire l’azione e si comporta da boa in aiuto dei centrocampisti. Durante il secondo tempo arriva più volte vicino al gol, ma è sfortunato.

– DALL’84’ VALENTIN CARBONI S.V.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – La squadra vince ancora, subisce un solo tiro in porta e gioca bene nonostante i ritmi molto bassi. La soluzione Dzeko-Lukaku è in fase di rodaggio, la possibilità di sfruttare Onana per superare il pressing avversario può essere concreta. Si conclude nel migliore dei modi il mese di amichevoli, prima della sfida che vale l’intera stagione.