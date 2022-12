Acerbi: «Inter, voglio restare! Skriniar contento, Spero rimanga ma…»

Francesco Acerbi dopo Sassuolo-Inter, ultima partita amichevole della pausa terminata sul punteggio di 0-1, su Sky Sport ha parlato della partita ma anche di mercato, con il suo prestito in nerazzurro e il futuro di Samir Handanovic e Milan Skriniar.

L’ANALISI – Acerbi intervistato da Sky ha parlato così dopo Sassuolo-Inter: «È stata la migliore partita giocata questo mese, abbiamo fatto un’ottima partita su tutti i punti di vista. Abbiamo fatto delle belle giocate, una partita vera aspettando il Napoli. Una partita intensa con altri minuti nelle gambe. Questa è una cosa importante. Inter-Napoli dipenderà da noi, dobbiamo solo migliorare in brillantezza. Ci giochiamo tutto a gennaio, sarà un’opportunità importante. La coppia davanti metterà in difficoltà le difese avversarie, ma dipenderà dalla nostra compattezza, considerando che manca ancora Lautaro Martinez. Abbiamo giocatori talmente importanti che fanno invidia a tutti».

IL MERCATO – Acerbi poi ha espresso la sua opinione riguardo il mercato: «Handanovic è stato un punto di riferimento e lo sarà fin quando starà qui. È un leader anche se non gioca, ha sempre una parola buona per incoraggiare, è importantissimo per noi come gruppo. Andando via lui poi mancherà una figura che è rimasta qui all’Inter per così tanti anni. Mio futuro all’Inter? Io farò il massimo per far bene e sfruttare le opportunità che mi darà il mister, ci sarà tempo per parlare del mio futuro. Normale che voglio restare qua, ma solo se ci saranno le giuste condizioni. Sono molto sereno. Milan Skriniar è contento, è una cosa che riguarda lui e la società. Spero che rimanga all’Inter, ma è grande abbastanza per prendere una decisione. Qualsiasi cosa deciderà sono pronto a fargli un grosso in bocca al lupo».