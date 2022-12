Dionisi: «Sassuolo con più assenti dell’Inter! Dzeko difficile da marcare»

Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Inter, match amichevole terminato sullo 0-1

INDICAZIONI – Queste le parole di Dionisi: «Indicazioni positive, giocavamo contro una squadra forte. I ritmi non sono stati forsennati, ma può succedere contro squadre di questo livello. Ci siamo adeguati, sapendo che avevamo assenze più noi dell’Inter, per fortuna per problemi di brevissimo periodo. Abbiamo fatto una buona partita, siamo calati nel secondo tempo. La partita è stata giocata bene da entrambe le squadre ed in equilibrio. Abbiamo fatto meglio dell’amichevole precedente, ma non è bastato. Questo è stato un buon test. Dzeko-Lukaku? Quando ti portano in area sono difficili da marcare. Dzeko è forte, gioca da 9 e da 10, questo rende difficile marcarlo in tutte le zone del campo. Il potenziale offensivo dei nerazzurri è enorme».