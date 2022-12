Statistiche Sassuolo-Inter: pallone diviso a metà, in attacco non c’è storia

Statistiche Sassuolo-Inter: i nerazzurri di Inzaghi chiudono il ciclo di amichevoli con un successo per 0-1 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SASSUOLO-INTER – L’Inter si impone per 0-1 sul Sassuolo al Mapei Stadium. Dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, ci pensa Edin Dzeko nella ripresa a firmare la rete decisiva. Il possesso palla è in equilibrio tra le due squadre, con i padroni di casa che la spuntano leggermente con il 51%. I nerazzurri concludono di più, sono infatti 15 i tiri degli uomini di Simone Inzaghi contro i 10 degli avversari. Ancora più netto il dato delle conclusioni nello specchio della porta: 5 per gli ospiti, soltanto 1 per i neroverdi.

ALTRI DATI – Pioggia di calci d’angolo: 6 per la squadra di Alessio Dionisi, 8 per gli interisti. 4 offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, tutti a sfavore dei meneghini. La sfida si chiude con 11 falli commessi a 14.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter vince il quinto e ultimo test amichevole in programma prima della ripresa della Serie A.