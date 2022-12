Sassuolo-Inter 0-1, sempre Dzeko! Da valutare Mkhitaryan

Sassuolo-Inter finisce 0-1. Dopo il primo tempo (vedi articolo), l’ultima amichevole che precede la ripresa della Serie A vede ancora Dzeko in gol, come già accaduto più volte a dicembre e nel precedente in campionato.

SASSUOLO-INTER, SECONDO TEMPO – Si ricomincia ma dura appena due minuti la ripresa di Henrikh Mkhitaryan, che fermato dalla lombalgia lascia il posto a Roberto Gagliardini (vedi articolo). Inizio di secondo tempo non certo scoppiettante, al 59′ il Sassuolo mette Kristian Thorstvedt per Emil Ceide. L’Inter passa al 63’: gran giocata di Alessandro Bastoni con discesa centrale e assist sulla sinistra per Edin Dzeko il cui sinistro è vincente. Ancora un gol per il bosniaco ai neroverdi, dopo la doppietta in Sassuolo-Inter 1-2 di Serie A l’8 ottobre. Due minuti dopo corner di Federico Dimarco smanacciato da Gianluca Pegolo, raccoglie sempre Dzeko che di destro manda sul fondo di pochissimo. A 20’ dalla fine i due allenatori stravolgono le squadre: tre cambi nel Sassuolo, addirittura sei nell’Inter. Uno di questi è Kristjan Asllani, da un suo schema su corner al 78’ l’altro subentrato Robin Gosens prolunga per Gagliardini il cui sinistro è respinto da Pegolo e Romelu Lukaku trova Ruan Tressoldi decisivo nel murarlo a porta vuota. Dall’angolo seguente calcia da fuori Nicolò Barella: alto. Ancora Lukaku, lanciato da Joaquin Correa, salta Gian Marco Ferrari spostandosi col destro e sul suo tiro da posizione defilata si oppone sempre Tressoldi. La partita del belga dura fino all’84’, poi nel secondo giro di cambi molto fitto lascia il posto a Valentin Carboni. Si chiude dopo quattro minuti di recupero.

SASSUOLO-INTER 0-1 – I MARCATORI

63’ Dzeko