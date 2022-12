Sassuolo-Inter 0-1, il tabellino della partita amichevole di Reggio Emilia

Sassuolo-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della quinta e ultima partita amichevole giocata a dicembre.



STESSO PROTAGONISTA – Come in tutto dicembre e nel precedente in Serie A l’uomo gol per l’Inter è Edin Dzeko: dopo la doppietta al Sassuolo dello scorso 8 ottobre il bosniaco decide anche l’amichevole di Reggio Emilia, che completa la preparazione in vista del Napoli. Suo il sinistro vincente al 63′, su una bella giocata di Alessandro Bastoni. Partita non certo memorabile, con poche occasioni da gol ma praticamente tutte di marca nerazzurra. Anche una rete annullata, a Henrikh Mkhitaryan, per fuorigioco più che dubbio (non c’è il VAR…). Per Romelu Lukaku ottantaquattro minuti e due salvataggi entrambi di Ruan Tressoldi, condizione ancora da migliorare ma intanto ha giocato quasi per intero. Da valutare Henrikh Mkhitaryan uscito per lombalgia a inizio ripresa. Di seguito il tabellino di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Sassuolo (4-3-3): Pegolo (83’ Russo); Toljan (83’ Kyriakopoulos), Tressoldi (83’ Ayhan), Ferrari (83’ Ayhan), Rogério (83’ Marchizza); Frattesi (72’ Obiang), Matheus Henrique (83’ Harroui), Traoré (83’ Antiste); Defrel (72’ D’Andrea), Pinamonti (72’ Alvarez), Ceide (59’ Thorstvedt).

In panchina: Zacchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar (71’ D’Ambrosio), Acerbi, Bastoni (71’ Darmian); Bellanova (71’ Dumfries), Barella (84’ Zanotti), Calhanoglu (71’ Asllani), Mkhitaryan (48′ Gagliardini), Dimarco (71’ Gosens); Lukaku (84’ Carboni), Dzeko (71’ Correa).

In panchina: Handanovic, Brazao, Curatolo, Fontanarosa, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco (Saccenti – Marchi; Prontera)

Gol: 63’ Dzeko

Ammoniti: Traoré (S), Skriniar, Barella (I)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST