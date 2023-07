Inter-Pergolettese (10-0): Inzaghi testa la squadra senza punti fissi

Inter-Pergolettese è la prima amichevole “televisiva” della stagione, la seconda per la squadra di Inzaghi. Il risultato scenografico evidenzia il modesto livello dell’impegno, che termina con un 10-0 netto ma senza fatiche. Di seguito l’analisi tattica dell’amichevole Inter-Pergolettese

Pre-Game Analysis: modulo e scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Pergolettese in amichevole ad Appiano Gentile: 35 Filip Stankovic; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Sensi, 8 Gosens; 11 J. Correa, 9 Thuram.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Pergolettese

HIGHLIGHTS – Clicca qui per vedere il video con tutti i momenti salienti di Inter-Pergolettese.

MODIFICHE – Nel primo tempo, al 37′ e sul risultato di 3-0, arriva il primo cambio di Inzaghi: fuori Sensi, dentro Fabbian. Il classe 2003 agisce da mezzala destra con Barella che si sposta sul centro-sinistra fino alla fine della prima frazione di gioco. Nell’intervallo, quindi già al 46′ sul 4-0, Inzaghi stravolge la formazione con le staffette schierando tutte le riserve senza cambiare sistema di gioco: 97 A. Radu; 36 Darmian, 15 Acerbi, 44 Stabile; 17 Cuadrado, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 30 Sebastiano Esposito, 10 Lautaro Martinez. Nel secondo tempo, al 68′ e sul 5-0, altro avvicendamento in porta: Di Gennaro prende il posto di Radu. Infine, al 77′ e sul 7-0, doppio cambio finale per Inzaghi: fuori Stabile e Cuadrado, dentro Aleksandar Stankovic e Lazaro. Il più giovane della famiglia Stankovic si posiziona al centro della difesa a tre facendo scalare Acerbi nel ruolo di terzo sinistro, banale staffetta sulla fascia destra.

Player Analysis: focus sul singolo in maglia Inter

PROTAGONISTA – Buona la prima “televisiva” per uno dei nuovi acquisti, probabilmente quello che incuriosisce di più: Bisseck. Da terzo destro ha il compito di sostituire Darmian, che ha caratteristiche del tutto opposte, emulando Bastoni ma specchiato. Ci riesce abbastanza bene in fase di spinta, visto che è spesso nel vivo dell’azione triangolando con Dumfries e Barella per far arrivare il pallone negli ultimi sedici metri. Fisicamente fa paura, nel senso positivo del termine, ma per giudicarlo bisogna aspettare la forma atletica migliore. Poco probante la prestazione difensiva, anche se in marcatura deve migliorare a prescindere dal livello degli avversari. Un buon prospetto su cui lavorare, sicuramente. Anche se Inzaghi aspetta un altro acquisto lì. Braccetto.

Post-Game Analysis: considerazioni su Inter-Pergolettese

COMMENTO – Analizzare un 10-0 datato 21 luglio è un azzardo. Ed è anche questo il motivo per cui non vale la pena entrare nei dettagli. L’amichevole stravinta dall’Inter di Inzaghi contro la Pergolettese vale poco più di un allenamento. E non solo perché la squadra avversaria milita in Serie C. In campo la differenza è data dalla fisicità più che dallo stato di forma. Ogni pallone vagante è occasione di gol per la testa dei calciatori nerazzurri. Palla a terra si vede qualche spunto interessante nella costruzione della manovra ma niente su cui soffermarsi. Idem sulle fasce. Al di là del risultato più che rotondo, la prestazione dell’Inter di Inzaghi non è valutabile. Troppo presto anche solo per ricamare su pregi e difetti delle singole giocate a livello di movimenti con o senza palla. L’impressione, però, è che alcuni singoli saranno ancora più protagonisti in questa stagione senza dubbio rivoluzionaria: Bastoni in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco sono certezze, che spostano l’ago della competitività. E Inzaghi può trovare continuità solo confermandoli al centro del progetto Inter.

Editoriale ad analisi tattica ultimata

OSSERVAZIONE – La prima Inter di Inzaghi è un test post-Istanbul. In difesa Bisseck viene utilizzato da terzo destro, dando credito a una delle opzioni “interne” per il post-Skriniar. A centrocampo riecco Calhanoglu in cabina di regia con Sensi alla sua sinistra, così da ribadire la scelta fatta sacrificando Brozovic. In attacco si vede il nuovo numero 9 Thuram, che dovrebbe agire da simil-Lukaku e infatti nel gioco delle coppie finisce per duettare con il vice-Lautaro Martinez. Scelte di Inzaghi ben precise, che fanno riflettere. Come quelle che vanno in scena nella ripresa, dato che le staffette sono tutte preannunciate. Non passa inosservata quella tra Barella e Frattesi nel ruolo di mezzala destra. Tutto ciò senza avere un portiere titolare, visto che il trio che si alterna dopo la cessione di Onana è guidato dal più maturo dei giovani Stankovic. Scelte obbligate, per ora. Nulla di interessante su cui ragionare, ancora. Inzaghi testa una prima Inter senza troppe stelle né più spina dorsale: la nuova stagione è già iniziata. Adesso mancano gli ultimi (cinque o più?) nuovi acquisti per poter parlare anche di nuova Inter a tutti gli effetti…