Sorbi: Â«Inter-Verona 1-0, importante la vittoria nonostante le assenzeÂ»

Sorbi: «Inter-Verona 1-0, importante la vittoria nonostante le assenze»

Sorbi allenatore dell’Inter femminile, dopo la vittoria maturata contro l’Hellas Verona grazie alla rete di Ilaria Mauro (QUI il report) ha parlato attraverso il canale ufficiale del club.

NONOSTANTE LE ASSENZE – Sorbi, tecnico dell’Inter femminile, ha commentato la vittoria maturata in campionato contro il Verona nonostante le tante assenze: «Oggi era una partita difficilissima. Questa partita l’avevamo preparata tutta la settimana anche se ho avuto a disposizione tutte le ragazze solo per la rifinitura. Quando ci sono le Nazionali è un po’ un problema però capisco le esigenze delle Nazionali. Il Verona ha cercato di non farci giocare e c’è riuscito molto bene nel primo tempo dove abbiamo creato qualcosa ma eravamo nervose e sbagliato tanti passaggi, cosa che difficilmente sbagliavamo. Nel secondo tempo oltre il gol abbiamo creato qualcosa di importante. Oggi era fondamentale la vittoria perché avevamo bisogno di una spinta psicologica dopo aver fatto cose importanti in Coppa Italia. L’Inter deve trovarsi in una classifica diversa da quella di oggi».

RESPONSABILITÀ – Sorbi conclude parlando della prestazione delle ragazze, più responsabilizzate dopo le assenze: «Ci stiamo provando a migliorare le nostre prestazioni, dobbiamo fare poi i conti con quello che è imponderabile e mi dispiace infinitamente per le ragazze che oggi non erano a disposizione della partite. Qualcuno non ci sarà più per questo campionato, altre spero che rientreranno il prima possibile. Assenze che responsabilizzano? Sono convinto di sì, stando insieme a loro per molto tempo vedo il loro attaccamento tra di loro. Si prova a fare una grande squadra, fatta di valori».