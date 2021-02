Brustia: «Inter Women, non dobbiamo porci limiti! Mi sento più sicura»

Martina Brustia Inter Women

Brustia ha partecipato alla vittoria di Inter Women per 1-0 contro il Verona in Serie A Femminile (vedi articolo). La calciatrice, che in questa stagione si è spostata da centrocampista a laterale destro, ha parlato nel post partita con Inter TV.

BEL SUCCESSO – Martina Brustia commenta Inter-Verona 1-0, match di oggi in Serie A Femminile: «Siamo molto contente, perché anche se oggi abbiamo vinto solo 1-0 meritavamo in realtà un po’ di più. Però l’importante era fare i tre punti e portare a casa questa partita molto difficile, più difficile di quello che pensavamo. Siamo state molto brave, è una vittoria importantissima e siamo molto contente».

RISULTATO – Brustia parla della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia come spinta per Inter Women: «Sicuramente è stato un grande risultato, forse addirittura inaspettato. Invece abbiamo dimostrato quanto valiamo e che non dobbiamo porci limiti. Sappiamo che adesso ci aspettano due sfide in semifinale molto difficili contro il Milan, però andiamo a giocarle senza paura e speriamo di conquistare ancora qualcosa di importante».

RUOLO – Brustia si esprime sul fatto che, da inizio stagione, gioca stabilmente terzino destro: «Sono contenta, mi sento più sicura e consapevole di quello che posso fare. Spero di continuare così e fare ancora meglio, ma ho già fatto meglio rispetto all’inizio dell’anno. Il mister a fine partita ci ha detto che siamo state brave, che era una partita difficile e siamo rimaste unite. Ora la pratica è archiviata, dobbiamo pensare all’allenamento di martedì e alla partita di domenica prossima col Napoli, che sarà altrettanto importante».