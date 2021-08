Sonstevold: «Felice di giocare per l’Inter. Vorrei essere leader in campo»

Anja Sonstevold, dopo l’arrivo ufficiale in nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. La centrocampista è apparsa molto determinata ed emozionata di giocare con l’Inter

EMOZIONI − Così Sonstevold sull’arrivo all’Inter: «Mi sento felicissima. Sono molto emozionata per aver firmato per questo club cosi importante. Sono davvero contenta di essere qui e aver conosciuto tutte le ragazze».

OPPORTUNITÀ − Queste le parole della Sonstevold sull’Italia: «Per me significa tanto. È vero che ho 29 anni ma voglio continuare a crescere. Diciamo che sono nel paese giusto e il campionato giusto. Sono davvero emozionata».

CRESCITA − La giocatrice è molto determinata: «Come dicevo prima io voglio continuare a crescere come calciatrice. L’estate prossima ci sono gli Europei in Inghilterra e voglio esserci. Credo che questo sia il club perfetto per me».

CARATTERISTICHE − Sonstevold ha informato sulle abilità in campo: «Sono un centrocampista di sostanza. Faccio entrambe le fasi. Ho anche un’ottima lettura di gioco. Vorrei essere una delle tante leader in campo. Non vedo l’ora di iniziare».