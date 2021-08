VIDEO – Nainggolan, incontro in sede Inter con l’agente: attesa la risoluzione

Nainggolan è tornato a Milano, dopo che negli scorsi giorni non si era allenato ufficialmente perché era stato poco bene a causa del vaccino. Il belga ha avuto un incontro in sede all’Inter col suo agente Beltrami, si attende l’annuncio della risoluzione del contratto: ecco il video.

SVILUPPI DI MERCATO? – Per Radja Nainggolan l’addio all’Inter è ormai imminente. Il centrocampista belga pochi istanti fa ha lasciato la sede in macchina, accompagnato dal suo agente Alessandro Beltrami. In questi giorni si è parlato del Besiktas, ma non risulta essere la soluzione favorita. C’è sempre il Cagliari come opzione principale per il Ninja, che è rimasto in sede soltanto pochi minuti. Si attende l’ufficialità della risoluzione del contratto. Di seguito il video dell’uscita di Nainggolan, dall’inviato di Inter-News.it a Milano Roberto Balestracci.