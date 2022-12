Pomigliano-Inter Women termina 1-2! La doppietta di Chawinga risolve!

Pomigliano-Inter Women termina 1-2. La 12ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Comunale di Palma Campania (NA) si conclude con una vittoria per la squadra di Guarino. La doppietta della straordinaria Chawinga risolve una partita che poteva rivelarsi insidiosa. Di seguito il report del secondo tempo di Pomigliano-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Pomigliano-Inter Women (vedi report), nella ripresa l’Inter Women continua la sua manovra offensiva alla disperata ricerca del gol del vantaggio. A sbloccare il risultato ci pensa la solita Tabitha Chawinga con un gran gesto tecnico. Al 53′ l’attaccante malawiana aggancia un pallone in area e si gira con destrezza, piazzandolo alle spalle del portiere. Ma le prodezze della numero 11 nerazzurra non sono finite, perché al 76′ è ancora lei ad assicurare il raddoppio. Grazie al preciso assist di Anja Sønstevold, Chawinga mette in rete, di testa, lo 0-2 dell’Inter Women. La partita di Serie A Femminile è tutta dalla parte della squadra di Rita Guarino, ma il Pomigliano non si dà per vinto. E proprio sul finale di gara, precisamente al 90+4′, le padrone di casa accorciano le distanze grazie al gol di Analu Martinez, su assist di Verena Amorim Dias. Non c’è più tempo, però, Pomigliano-Inter Women termina 1-2. Finalmente le nerazzurre ritrovano la vittoria e possono allungarsi di tre punti in classifica, attendendo l’esito delle altre gare del campionato.