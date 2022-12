Pomigliano-Inter Women 0-0 al 45′: tante occasioni ma ancora niente gol!

Pomigliano-Inter Women per la 12ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Comunale di Palma Campania (NA). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. La squadra di Guarino costruisce e attacca molto, ma non riesce a trovare il gol. Di seguito il report del primo tempo di Pomigliano-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Pomigliano-Inter Women iniziano con le nerazzurre subito in avanti. Al 13′ arriva la prima azione pericolosa dell’Inter Women con il tiro in porta di Marta Pandini, sulla ribattuta ci prova anche Ajara Nchout Njoya. Anche la seconda conclusione interista viene limitata dal portiere, ma la posizione dell’attaccante camerunese era comunque in posizione irregolare. Al 22′ ci prova anche la squadra di casa, con una punizione da posizione interessante: parte Tatiely Cristiana Sena das Neves dal limite dell’area ma per Francesca Durante la presa è facilissima. La squadra di Rita Guarino tenta di sbloccare il risultato sfruttando i numerosi calci d’angolo guadagnati e le potenzialità delle punte. Il Pomigliano, però, si chiude in difesa e sfrutta le ripartenze. Anche sul finale l’Inter Women tenta l’affondo. Prima al 40′ con un bellissimo contropiede che coinvolge tutta la fase offensiva nerazzurra. Ghoutia Karchouni, però, sbaglia sotto porta e fallisce una grande occasione da gol. Al 45′ anche Tabitha Chawinga tenta la conclusione ma la palla viene deviata in calcio d’angolo (il sesto per le interiste) da Federica Rizza. Il primo tempo di Pomigliano-Inter Women si chiude sull’0-0.

Pomigliano-Inter Women – Tabellino

0 POMIGLIANO – INTER 0

POMIGLIANO (4-3-1-2): 1 Cetinja; 16 Rizza, 2 Apicella, 5 Passeri, 3 Fusini; 8 Gallazzi, 28 Ferrario, 21 Di Giammarino; 10 Taty; 7 Corelli, 20 Martinez.

A disposizione: 29 Ferro, 6 Rabot, 9 Amorim Dias, 11 Chiara, 18 Rocco, 19 Sangaré, 30 Battelani, 33 Novellino, 44 Miotto.

Coach: Carlo Sanchez.

INTER (4-3-3): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 20 Simonetti; 18 Pandini, 5 Karchouni; 6 Santi, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.

A disposizione: 32 Belli, 38 Tornaghi, 7 Marinelli, 8 Brustia, 13 Merlo, 15 Dragoni, 19 Alborghetti, 34 Mihashi, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Ludo e Marco Giudice della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale: Edoardo Panici della sezione di Aprilia.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 34′. Recupero: (PT).