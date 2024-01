Pedersen: «Inter Women, felice e orgogliosa per la vittoria! Momento difficile»

Sofie Pedersen, centrocampista dell’Inter Women, dopo la vittoria 2-0 contro la Roma su Inter TV ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione.

GRANDE VITTORIA – Tutto l’orgoglio di Sofie Pedersen dopo la vittoria dell’Inter Women: «Sono molto felice e orgogliosa per la squadra, contro la Roma non solo era importante per i tre punti, ma anche per questo periodo perché è stato difficile. Abbiamo sempre lottato e questo è molto importante. Adesso sto bene dopo il mio ritorno, sono stata tre mesi fuori. Ho lottato molto in palestra con lo staff che mi ha aiutato, sono molto felice che posso aiutare la squadra in campo. Ho provato ad aiutare anche da fuori, ma è più divertente quando posso giocare (ride, ndr). Questa vittoria significa tanto, ma se poi perdiamo contro il Napoli non servirà a molto. Voglio ringraziare i nostri tifosi che abbiamo sentito oggi per tutta la partita, questo è molto importante per noi».