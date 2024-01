Inter-Roma Femminile, le pagelle: Pedersen preziosa 7,5, Polli risorsa 7!

Inter-Roma Femminile termina 2-0 e la squadra di Rita Guarino, artefice di un’ottima prestazione, sorride. Finalmente nessun flop in campo: le nerazzurre sono tutte sufficientemente promosse. Di seguito le pagelle di Inter-Roma Femminile.

CETINJA 7 – Nel primo tempo non viene praticamente mai tirata in causa sul serio perché la Roma ha difficoltà a completare le azioni con tiri pericolosi nello specchio della porta. Nel secondo tempo però l’aggressione nell’area di rigore nerazzurra si fa più asfissiante e il portiere serbo deve intervenire in più di un’occasione. Sull’1-0 le sue parate sono prodigiose. Unico neo nei primi 45′, quando invece di bloccare il pallone esce e lo respinge con i pugni, rischiando di favorire la ribattuta a porta semi-scoperta.

Inter-Roma Femminile, pagelle: difesa

TOMTER 6,5 – La meno brillante di un’ottima fase difensiva ma sicuramente Guarino non può dirsi insoddisfatta della sua prestazione. Anche perché Viens e Gliuliano non sono le attaccanti più semplice da contenere.

ALBORGHETTI 7,5 – La difesa nerazzurra quest’oggi sembra totalmente diversa: concentrata, precisa, grintosa. Lei è la prima ad impiegare sul campo questi aggettivi. Riesce ad arrivare prima su quasi tutti i palloni, anticipando con astuzia e cattiveria le mosse delle pericolose attaccanti giallorosse.

BOWEN 7 – Haavi e Greggi sulla fascia destra sono micidiali, ma il difensore nerazzurro si impegna al massimo per limitare il loro potenziale offensivo. Con la sua buona prestazione dimostra grande determinazione.

Inter-Roma Femminile, pagelle: centrocampo

THOGERSEN 7,5 – Valore aggiunto in difesa, da dove riesce a recuperare palloni importanti, trasformati in deliziose ripartenze. Corre tanto e offre spunti preziosi per le costruzioni di gioco dell’Inter Women, come quello da cui parte il gol del vantaggio di Bonfantini.

MAGULL 6,5 – Meno brillante rispetto alla partita d’esordio in Coppa Italia ma comunque evidentemente esperta nella gestione del pallone. Veloce e scaltra nel battere sul tempo le avversarie. Solo in poche occasioni non s’intende con le compagne. Nulla di non migliorabile col giusto tempo.

PEDERSEN 8 – Lavoro magistrale in cabina di regia. Recupera, pulisce e smista tutti i palloni. Se in grandi spezzoni di gara la Roma ha faticato a costruire è anche per merito suo.

SANTI 7 – Anche il suo è un lavoro, duro e non sempre facilmente evidente, da dover premiare. Soffre in alcuni casi il pressing a centrocampo e perde qualche pallone. Ma quando ha spazio per avanzare risulta sempre insidiosa e complicata da fermare.

MERLO 6,5 – Svolge a dovere il suo compito ma non è al top come nelle ultime partite. Forse accusa un po’ di stanchezza. Esce dopo uno scontro di gioco.

– Dal 69′ ROBUSTELLINI 6,5 – Dà forze fresche e molta velocità al gioco offensivo nerazzurro. Approccio positivo alla gara.

Inter-Roma Femminile, pagelle: attacco

BONFANTINI 7,5 – Thogersen le regala un pallone delizioso ma lei si prende il merito di aver effettuato un controllo di classe: stop di petto e tiro glaciale per il gol che sblocca una partita difficilissima.

– Dal 64′ POLLI 7 – Come un déjà vu: entra e firma il gol del raddoppio anche in Serie A Femminile, dopo quello in Coppa Italia contro la Fiorentina. Rita Guarino trova un’ottima risorsa offensiva dalla panchina.

CAMBIAGHI 6,5 – Sempre insidiosa e con qualità tecniche evidenti. Linari la marca stretta e le rende complicato trovare gli spazi. Sicuramente più reattiva nel primo tempo.

– Dall’85’ JELCIC SV –

Inter-Roma Femminile, pagelle: coach

GUARINO 7 – Non era facile sfidare la capolista del campionato nella terza partita consecutiva preparata con soli tre giorni a disposizione. Aver trovato le giallorosse in uno dei momenti non migliori della loro stagione ha certamente aiutato. Ma lo ha fatto anche il pareggio in rimonta contro la Fiorentina in Coppa Italia, che ha ricordato all’Inter Women di avere le capacità e le potenzialità adeguate per fare bene anche in campionato. Guarino studia bene la Roma, bloccandola dove serve. Anche quando le nerazzurre soffrono lo fanno nel modo giusto. Le sostituzioni dell’allenatrice, con le quali spezza il momento di pressing della Roma, sono perfette anche quest’oggi.