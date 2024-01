Inter-Roma Woman, Polli raddoppia e regala la vittoria!

Straordinaria vittoria dell’Inter Women 2-0 contro la Roma, decisive le reti di Bonnfantini ed Elisa Polli nel secondo tempo. Prima sconfitta consecutiva per la squadra giallorossa

GRANDE VITTORIA – La Roma Women vuole riscattare la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli, ma sbatte contro il muro dell’Inter Women perdendo la prima partita di campionato. Dopo il primo tempo in vantaggio con la rete dell’ex Agnese Bonfantini al 31′, il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi per le nerazzurre, schiacciate dalla Roma che fortunatamente non trova la rete del vantaggio. La squadra allenata da coach Rita Guarino resiste fino a quando, tre minuti prima dalla fine del match, arriva la straordinaria rete di Elisa Polli che in azione personale parte dalla sinistra, supera tutte le sue dirette avversarie prima di arrivare in porta e segnare.