Guarino: «Inter Women pazzesca! Premio non aver rischiato. La Roma…»

Guarino festeggia la vittoria della sua squadra contro la capolista Roma Femminile e pensa già alla prossima difficile trasferta in quel di Napoli. L’allenatrice dell’Inter Women, intervistata dai colleghi di Inter TV al termine di Inter-Roma di Serie A Femminile, sottolinea l’approccio

SODDISFAZIONE – Vittoria straordinaria per l’Inter Women di Rita Guarino, che è la prima squadra a battere la Roma Femminile campione d’Italia in carica nonché capolista e a punteggio pieno… prima della trasferta a Milano! L’impronosticabile 2-0 in Inter-Roma della 13ª giornata di Serie A Femminile non può che far gioire coach Guarino: «Una prestazione pazzesca. Di grande sacrificio. Sapevamo la partita che ci attendeva, che bisognava saper soffrire fin dal primo minuto e sfruttare le occasioni che la Roma poteva concedere. E siamo state brave a sfruttarle nel migliore dei modi. Quindi c’è grande soddisfazione. Mi soddisfa la concentrazione che siamo riuscite a mantenere per tutta la gara. E di conseguenza il non aver rischiato è un premio a questa capacità che siamo riusciti a mantenere». Archiviata la Roma, Guarino guarda già oltre: «Dobbiamo recuperare le energie spese, perché tre partite in una settimana sono state pesanti. Quindi recuperiamo assolutamente le energie. Festeggiamo stasera con questa vittoria ma naturalmente recuperiamo le energie, perché ci aspetterà un altro bell’impegno a Napoli. Quindi ci dovremo far trovare assolutamente pronte». Queste le brevi dichiarazioni di Guarino ai microfoni di Inter TV proprio al termine di Inter-Roma Femminile. L’Inter Women di Guarino con 20 punti è sempre quarta in classifica ma passa dal potenziale -22 al reale -16 dalla vetta esclusivamente giallorossa.