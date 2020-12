Merlo: “Coppa Italia, obiettivo raggiunto! San Marino? Vogliamo i tre punti”

Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Women, ha parlato al canale ufficiale della società nerazzurra. La giocatrice ha presentato la sfida di domani contro il San Marino Academy e parlato della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

QUALIFICAZIONE – Beatrice Merlo ha espresso tutta la sua soddisfazione a “Inter TV” per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia femminile: «Sapevamo che novembre sarebbe stato un mese impegnativo e difficile dovendo giocare due match di Coppa Italia. Abbiamo avuto due risultati positivi e siamo contenti perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di qualificarci ai quarti».

SFIDA TOSTA – Beatrice Merlo ha poi parlato della sfida di domani contro il San Marino Academy: «Il San Marino è una squadra difficile e tosta. Ha dimostrato in diverse partite di mettere in difficoltà qualsiasi squadra quindi noi cercheremo di dare il massimo portando a casa questi tre punti. Come ha detto il mister stiamo migliorando sotto l’aspetto difensivo ma sappiamo che per raggiungere il massimo dobbiamo lavorare duramente ed è quello che stiamo facendo. Io personalmente sono contenta di aver giocato tutte queste partite, anche nel ruolo che mi è più difficile avendo il piede debole sulla linea».