Mauro: “Inter squadra quotata, mi aspetto salto di qualitÃ . Obiettivi…”

Mauro: “Inter squadra quotata, mi aspetto salto di qualità. Obiettivi…”

Ilaria Mauro, nuova attaccante dell’Inter Women, ha concesso ai canali ufficiali della società un’intervista nella quale ha spiegato i motivi della sua scelta di giocare in nerazzurro e gli obiettivi in vista della prossima stagione.

PRIMA INTERVISTA – Dopo il suo arrivo dalla Fiorentina (ufficializzato nella giornata di oggi), Ilaria Mauro ha concesso la sua prima intervista da giocatrice dell’Inter direttamente ai canali ufficiali della società nerazzurra: «Volevo una nuova sfida, una nuova avventura e penso che questo sia uno dei club più quotati e organizzati. Sono qui per portare esperienza e vincere qualcosa. Negli ultimi anni ho fatto esperienze anche all’estero, quindi sono cresciuta molto dal punto di vista calcistico. Questa è una squadra giovane e spero di poter dare la mia esperienza e il mio contributo. Dalla prossima stagione mi aspetto un salto di qualità, che questa squadra dia il massimo e di vincere. Di solito gioco unica punta, ma avere un bomber come Tarenzi vicino sarebbe il top. Con Chiara Marchitelli, che conosco da tanti anni e che ha giocato un anno qui all’Inter, abbiamo avuto modo di parlare. Ci siamo confrontate, lei è molto contenta e mi ha detto che questa è la squadra giusta per me».