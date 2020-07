Barcellona, niente clausola per Lautaro Martinez. Trattativa aperta – Sky

Secondo quanto riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato, a “Sky Sport”, il Barcellona non pagherà la clausola di Lautaro Martinez, in scadenza domani. La trattativa resta aperta, ma ora l’Inter può porre totalmente le sue condizioni.

NIENTE CLAUSOLA – Nonostante l’ultimo periodo di involuzione, confermato anche dal rigore sbagliato nella partita di ieri, il valore di Lautaro Martinez non può essere assolutamente in discussione (come confermato anche dall’AD Giuseppe Marotta). Il Barcellona continua a essere interessato al giocatore argentino, ma l’opzione di acquistarlo pagandone la clausola risolutiva scade domani, martedì 7 luglio, e sembra ormai improbabile che i blaugrana possano sfruttarla. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti a “Sky Sport”, adesso l’Inter può totalmente porre le sue condizioni, per una trattativa che resterà aperta con ogni probabilità fino all’ultimo giorni di mercato: «Il Barcellona ha deciso di non pagare la clausola, ma la trattativa continuerà fino al 5 di ottobre, ovvero quando scadrà il mercato. Per convincere l’Inter prima bastavano 111 milioni, adesso magari non più».