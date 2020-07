FOTO – Ilaria Mauro Ã¨ una nuova giocatrice dell’Inter Women

FOTO – Ilaria Mauro è una nuova giocatrice dell’Inter Women

Condividi questo articolo

Ilaria Mauro è il nuovo rinforzo offensivo dell’Inter Women allenato da mister Attilio Sorbi. Attaccante della Fiorentina per ben quattro stagioni, ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Di Seguito il comunicato ufficiale pubblicato nel sito “Inter.it” e la foto pubblicata nei social.

NUOVO RINFORZO – Ilaria Mauro è la nuova giocatrice dell’Inter Women, di seguito il comunicato ufficiale: “Ilaria Mauro è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. L’attaccante, classe 1988, arriva a Milano, dopo aver disputato la passata stagione con la Fiorentina. Dopo aver vestito la maglia del Letti Cosatto Tavagnacco per le categorie giovanili, passa in prima squadra e ancora quattordicenne fa il suo esordio in Serie A. Fino al 2013 gioca nel Tavagnacco, con cui partecipa alla UEFA Women’s Champions League per due stagioni consecutive e vince una Coppa Italia. Nel 2013 intraprende la carriera internazionale, vestendo prima la maglia del Sand e poi quella del Turbine Potsdam. Dal 2016 passa alla Fiorentina, dove gioca quattro stagioni, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dal 2008 veste la maglia della Nazionale maggiore”.

Di seguito il post pubblicato su Twitter