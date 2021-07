Inter Women scatenata sul mercato: fatta per Csiszar e Landstrom

L’Inter Women sta per chiudere altri due affari. Come riporta il sito “Il calcio femminile icf.com” sono in sede per la firma sul contratto le giocatrici Csiszar e Landstrom

MERCATO − Continua il mercato prendi-tutto dell’Inter Women. Dopo la firma e l’ufficialità in pochi giorni di Polli, Sousa e Karchouni, i nerazzurri stanno per chiudere altri due affari. Come riporta il sito “Il calcio femminile icf.com”, sono in sede per firmare il loro nuovo contratto con la società meneghina le giocatrici Henrietta Csiszar ed Elin Landstrom. La prima è una centrocampista classe 1994 che arriva dal Bayer Leverkusen; la seconda, invece, è un difensore classe 1992 proveniente dal Linköpings.