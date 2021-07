Caressa: «Inzaghi bravo, mi piace molto. Vero campionato dopo la sosta»

Fabio Caressa, durante una le sue consuete storie Instagram, ha parlato della scelta di Inzaghi di andare all’Inter, nonché del prossimo campionato di Serie A

INZAGHI − Caressa ha parlato dell’allenatore dell’Inter: «Simone Inzaghi ha fatto una scelta coraggiosa, un uomo che crede nei suoi mezzi, crede nella sua storia e crede in quello che ha fatto. Quindi, mi piace, come ho già detto non sarà facile all’inizio, però, mi piace molto».

CAMPIONATO − Caressa ha detto qualcosa anche sulle prime giornate: «Alla prima giornata, ci sono due belle gare. C’è il monday night con il Milan, c’è il venerdì l’Inter. Secondo me, nelle prime due, nonostante saranno giornate interlocutorie, si vedrà, però, qualcosa. Il vero campionato, però, inizia dopo la sosta».