Vidal: «Su di me voci false, mancanza di rispetto! Pensate alle persone»

Mentre si discute del suo futuro all’Inter (vedi articolo), Arturo Vidal si sfoga su alcune voci uscite nell’ultimo periodo su di lui. Voci che riguardano la sua vita privata, che il cileno ha voluto smentire categoricamente attraverso i suoi canali social ufficiali.

SFOGO – Arturo Vidal non ci sta e reagisce alle voci sul suo conto. Non per quanto riguarda il campo (e la sua possibile permanenza o meno all’Inter), ma per quanto riguarda la sua vita privata. Queste le sue parole, pubblicate con un post su Instagram: «In un mondo sempre più difficile, un valore che non dobbiamo mai perdere è il rispetto verso gli altri. Pubblicare bugie riguardo a relazioni inesistenti non è solo una mancanza di rispetto, ma anche qualcosa che crea danno alle persone. Con Daniella Durand (giornalista, ndr) c’è una bellissima amicizia e voci su una presunta relazione di altro tipo sono false e in malafede. Prima di inventare una cosa del genere, vi chiedo di pensare ai danni che state provocando alle persone coinvolte e alle loro famiglie».

