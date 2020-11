Inter Women-Pink Bari, trionfo casalingo per le nerazzurre:...

Inter Women-Pink Bari, trionfo casalingo per le nerazzurre: Marinelli show

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Inter Women-Pink Bari, sfida valida per la settima giornata di Serie A Femminile, si è appena conclusa. Le nerazzurre di Attilio Sorbi, che avevano chiuso i primi 45′ avanti di due gol (vedi articolo), conquistano la vittoria

VITTORIA – Inter Women-Pink Bari, sfida valida per la settima giornata di Serie A Femminile, si è appena conclusa. Le nerazzurre, andate in vantaggio al 36′ con Marinelli, hanno raddoppiato al 44′ con Mauro. Nel secondo tempo, all’82’, l’Inter trova il terzo gol: Simonetti pesca Marinelli che di testa batte Di Fronzo, siglando la sua doppietta personale. La sfida termina dunque sul 3-0 per l’Inter, che porta a casa i tre punti.