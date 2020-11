FOTO – Conte, quanta passione prima di Atalanta-Inter: “Il mio mondo”

Antonio Conte SPAL-Inter

Conte, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter (vedi articolo), su Instagram ricorda qual è il suo mondo e la sua passione. E le tinte utilizzate, ovviamente, non sono casuali

PASSIONE – Antonio Conte si prepara ad Atalanta-Inter, sfida in programma domani alle 15.00 e valida per la settima giornata di Serie A. Entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte in Champions League con Liverpool e Real Madrid, prima della sosta vogliono alzare la testa. Il tecnico leccese, su Instagram, con un pallone nerazzurro in primo piano scrive: “La mia passione, il mio mondo”.