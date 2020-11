Lazio-Juventus, ancora caos tamponi: Inzaghi perde Immobile e non solo

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

In casa Lazio prosegue il caos tamponi (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Immobile e altri due per la sfida con la Juventus

TRE FERMI – In casa Lazio il polverone sulle difformità dei risultati dei tamponi lascia strascichi che Simone Inzaghi si trova a dover gestire prima di una sfida importante come quella contro la Juventus. Secondo “sportmediaset.it”, infatti, Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva non saranno a disposizione del tecnico. Luis Alberto dovrebbe invece essere disponibile dopo essersi negativizzato.

DIFFORMITÀ – Immobile, Leiva e Strakosha hanno lasciato Formello nel pomeriggio. I primi due avevano giocato uno spezzone di partita contro il Torino mentre in Champions League, prima con il Club Bruges e poi con lo Zenit San Pietroburgo, erano stati fermati dalla UEFA per risultati dei tamponi con conformi. E ora saltano anche la Juventus.