Inter Women non arresta la sua rivoluzione: formazione stravolta in 2 mesi

Inter Women ha deciso di essere protagonista nel prossimo Campionato Italiano di Serie A Femminile. Per farlo si è scelta la strategia più rapida: affidarsi alla miglior allenatrice per la competizione e stravolgere la rosa attraverso il mercato estivo. Basterà per raggiungere l’obiettivo?

RIVOLUZIONE NERAZZURRA – Il mercato di luglio della Serie A Femminile ha avuto una sola regina. Dopo l’annuncio dell’arrivo in panchina di Rita Guarino, che alla guida della Juventus ha stravinto gli ultimi quattro scudetti consecutivi, l’Inter Women ha stravolto la sua rosa. Le prime sei novità sono state annunciate mantenendo un ritmo invidiabile. Praticamente un annuncio al giorno (vedi focus). Nell’ultima settimana i nuovi acquisti da sei sono passati a otto. All’appello si aggiungono Carlotta Cartelli (portiere classe 1997, Lady Techsters) e Tatiana Bonetti (attaccante classe 1991, Atletico Madrid). La rosa non è ancora completa e c’è da credere che verranno fatti ulteriori acquisti nell’ultimo mese. In particolare in difesa, che è l’unico reparto da sistemare numericamente e qualitativamente. Nel giro di due mesi si avrà un’Inter Women tutta nuova, guidata da coach Guarino. Sarà la rosa nerazzurra la vera sorpresa della nuova Serie A Femminile?