Esposito festeggia il gol di Trivela col Basilea: «Bello vincere e segnare in casa!»

Esposito è salito a quota due gol in altrettante partite nel campionato svizzero col Basilea. Dopo la rete di Trivela al Sion (qui il video) l’attaccante in prestito dall’Inter ha festeggiato su Instagram.

COME QUARESMA – Sebastiano Esposito ha iniziato molto bene la sua esperienza in Svizzera, con la maglia del Basilea. Dopo il gol al Grasshoppers (vedi articolo) ieri pomeriggio ha colpito pure il Sion, in un dilagante 6-1. L’ha fatto con una rete di Trivela, per il momentaneo 4-0. Via Instagram ha commentato: “Belle emozioni vincere e segnare in casa!” Fra i tanti commenti anche i complimenti di Lucien Agoumé, suo compagno all’Inter, e Marco Materazzi.

