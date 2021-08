Satriano capocannoniere dell’Inter di luglio: la classifica completa e aggiornata

Satriano ha tenuto botta in ogni partita in cui Inzaghi gli ha dato fiducia nel mese di luglio. La prima Inter stagionale porta la sua firma. Anzi, le sue firme: è lui il capocannoniere assoluto del mese di luglio. In attesa delle amichevoli di agosto, ecco la classifica completa

SATRIANO BOMBER – L’Inter di Simone Inzaghi ha messo ha segno 36 gol nel mese di luglio. Un pre-campionato caratterizzato da due amichevoli (Lugano-Inter 2-2, poi vinta ai rigori; Inter-Crotone 6-0) e tre allenamenti congiunti (Inter-Sarnico 16-0, Inter-Pro Vercelli 4-0 e Inter-Pergolettese 8-0). Protagonista assoluto di questa prima parte di pre-campionato l’attaccante classe 2001 Martin Satriano, che guida la classifica dei marcatori con ben 9 reti. Ma non ci sono stati solo i gol di Satriano finora. Di seguito la classifica aggiornata (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, altri dodici marcatori dietro il primatista Satriano

9 GOL – Martin Satriano (7)

6 GOL – Andrea Pinamonti (5)

4 GOL – Samuele Mulattieri (4 – ora in prestito al Crotone, ndr)

2 GOL – Marcelo Brozovic (1), Hakan Calhanoglu (1), Danilo D’Ambrosio (1), Federico Dimarco (1), Matteo Darmian (2), Roberto Gagliardini (2) e Francesco Nunziatini (2).

UN GOL – Stefano Sensi, Facundo Colidio (1) e Andrea Ranocchia (1).