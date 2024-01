Inter-Sassuolo Femminile 0-1, pagelle: fioccano 5! Merlo si salva

Da Inter-Sassuolo Femminile, terminata 0-1, la squadra esce con un altro insuccesso e l’ennesima prova deludente. Nella pagella della dodicesima sfida di Serie A Femminile fioccano i cinque. Fra le poche a salvarsi c’è Beatrice Merlo. Di seguito le pagelle di Inter-Sassuolo Femminile.

CETINJA 5,5 – Non viene impegnata tantissimo dal Sassuolo. Quando succede, però, la prima volta subisce gol, la seconda rischia grosso. Non dà la solita sicurezza al gruppo.

Inter-Sassuolo Femminile, pagelle: difesa

TOMTER 5+ – Il suo massimo contributo è sui calci piazzati, regalando qualche cross potenzialmente interessante dalla bandierina. In fase difensiva, però, si complica un po’.

ALBORGHETTI 6 – L’unico elemento della difesa nerazzurra a dare un po’ più di solidità e sicurezza. Spende bene i falli a centrocampo per evitare al Sassuolo di ripartire in contropiede e fare ancora male.

BOWEN 5 – Beccari, autrice del gol vittoria del Sassuolo, le rende la vita difficile dalle sue parti. Spesso non risulta efficace sulle marcature.

Inter-Sassuolo Femminile, pagelle: centrocampo

THOGERSEN 5 – Pochissimi slanci in avanti, la fascia destra è la meno utilizzata per trovare soluzioni offensive. Manca smalto e condizione.

– Dal 73′ ROBUSTELLINI S.V. –

SIMONETTI 5,5 – Anche lei sbaglia un po’ ma spende molte energie cercando di aiutare la squadra in ripartenza.

– Dal 67′ BUGEJA 5 – Guarino sceglie di rendersi più offensiva con l’inserimento della terza punta, ma il tentativo è vano. L’attaccante non risulta praticamente mai potenzialmente pericolosa sotto porta.

CSISZAR 5 – Troppi errori e palloni sporcati. A centrocampo manca qualcosa e questo qualcosa, probabilmente, è la sua qualità nello smistare i palloni e nel trovare il collegamento fra i reparti.

PANDINI 5 – Inefficace e quasi del tutto assente, tanto che Guarino decide di farla sedere in panchina sin dall’intervallo.

– Dal 46′ PEDERSEN 5 – Non fa poi tanto meglio della compagna sostituita. Il rientro non è dei migliori, non avendo ancora raggiunto una condizione fisica ottimale.

MERLO 6,5 – L’unica calciatrice dell’Inter Women da premiare per l’atteggiamento e la condizione fisica. Cerca di velocizzare le ripartenze e di proporsi più volte in fase offensiva. La cavalcata sulla fascia sinistra nel primo tempo ne è un esempio.

Inter-Sassuolo Femminile, pagelle: attacco

BONFANTINI 5 – È suo il primo squillo dell’Inter Women all’inizio del match. Poi sparisce per tutto il primo tempo. All’inizio del secondo viene sostituita.

– Dal 46′ JELCIC 5 – Guarino spera in lei per movimentare la fase offensiva ma si divora praticamente due gol in una sola occasione: altro che pareggio!

CAMBIAGHI 5,5 – Questa gara non riesce a risolverla neanche lei, perché è la prima ad avere difficoltà ad entra in partita. Nel primo tempo c’è qualche guizzo, ma nulla di così speciale da essere utile al risultato. Troppo spesso anticipata dai difensori avverarsi in area di rigore.

Inter-Sassuolo Femminile, pagelle: coach

GUARINO 4 – L’Inter Women aveva la possibilità di tirare una linea, dopo gli insuccessi del 2023, e ricominciare da capo, con la nuova pagina pulita del nuovo anno. Obiettivo fallito, però. Il gruppo nerazzurro risulta ancora incompleto, stanco e disattento. Le assenze non facilitano il compito di Guarino, ma sotto c’è qualcosa in più che non va. Serve lavorare a testa bassa per risolvere i problemi che da tempo bloccano la squadra nerazzurra, che ora rischia di scivolare al quinto posto nella classifica di Serie A.