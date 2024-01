Calhanoglu fa paura: eguagliato già un record e in Europa vola!

Hakan Calhanoglu sta disputando una stagione pazzesca. Ieri, in Monza-Inter 1-5, ha firmato la sua prima doppietta personale da quando gioca in Italia.

SUPER − Calhanoglu fa impazzire il globo interista e non. Il turco, dominatore incontrastato del centrocampo dell’Inter, quest’anno sta scoprendo una vena realizzativa impressionante. Ieri, nel 5-1 di Monza, ha firmato la sua prima doppietta personale da quando gioca in Italia. Il turco si è confermato, inoltre, un cecchino infallibile dal dischetto: settimo rigore centrato. Meglio di lui, nelle ultime 20 stagioni con la maglia della Beneamata addosso soltanto due mostri sacri come Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic. Il Principe nella stagione 2010-11 ne siglò otto; stessa cosa lo svedese nella 2007-08.

TOP PLAYER − Davanti a Calhanoglu ad oggi c’è in Europa solo Jude Bellingham tra i centrocampisti goleador. L’inglese del Real Madrid ha infatti messo a referto ben 17 centri in 23 partite. Calhanoglu è fermo a 10 (nove in Serie A). Il turco, rispetto al fuoriclasse delle Merengues, gioca però in una posizione molto più arretrata: ovvero da play basso davanti la difesa. Bellingham invece funge quasi da trequartista/seconda punta. L’upgrade di Calha è impressionante. Ha già eguagliato il suo record di reti in Italia, ossia nove in 35 partite con la maglia del Milan nella stagione 2019-20. Pazzesco.