Inter-Roma oggi per la Serie A Femminile: Sorbi ha due recuperi

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Inter-Roma di Serie A Femminile è la partita che vede una squadra nerazzurra in campo, in questa domenica di sosta per le nazionali sul maschile. Si gioca alle ore 12.30 e il tecnico Sorbi trova due rientri rispetto al match di Napoli.

LA PRESENTAZIONE – Dopo la vittoria a tavolino col Napoli, arrivata in settimana, Inter-Roma dà il primo tentativo alle ragazze nerazzurre per vincere anche sul campo. Attilio Sorbi ritrova, rispetto al match giocato la settimana scorsa, due giocatrici che potranno essere titolari alle ore 12.30. Una è Kathellen Sousa, difensore che giocherà con una maschera protettiva dopo una frattura del setto nasale. L’altra è una ex: Flaminia Simonetti, centrocampista arrivata in prestito proprio dalla Roma dove ha giocato nella stagione 2018-2019 (lo scorso anno era, sempre a titolo temporaneo, a Empoli). Prevista la seconda prova da titolare per Ilaria Mauro, che in questi giorni ha parlato della partita (vedi articolo) e fatto sapere di sentirsi bene dopo il lunghissimo infortunio. È la quarta giornata di Serie A Femminile: per Inter Women fin qui tre punti, aveva iniziato con i KO contro Fiorentina e Sassuolo. Inter-Roma si giocherà alle ore 12.30 a Interello, arbitra Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti.