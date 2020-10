Novellino: “Inter-Milan? Chi decide lo faccia in maniera netta! Scudetto…”

Walter Novellino

Novellino è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso del suo intervento l’allenatore ha parlato della lotta scudetto e del derby di Milano tra Inter e Milan in programma la prossima settimana.

STRACITTADINA – Walter Alfredo Novellino ha parlato prima del derby Inter-Milan, in programma fra sei giorni: «Per un allenatore è difficile affrontare una partita così difficile in una situazione del genere. La condizione non è ottimale, non ti puoi allenare bene. Non so se si giocherà la partita, è chiaro che chi decide deve farlo in maniera netta: o ci si ferma o si va avanti».

SCUDETTO – Novellino ha poi parlato della corsa scudetto, non mettendo l’Inter fra le favorite: «L’Atalanta può lottare per lo scudetto? Sicuramente, perché è la squadra che gioca meglio senza dubbio. Ma per me la Juventus è ancora la più forte».