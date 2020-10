Polonia-Italia, quanti dell’Inter per Mancini? Le probabili formazioni

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

Polonia-Italia si gioca questa sera a Gdansk per la terza giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League: nelle probabili formazioni di Mancini è presente solo uno dei tre dell’Inter convocati. C’è però un altro nerazzurro con qualche speranza di trovare un posto da titolare.

POLONIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI – L’Italia cerca in Polonia di migliorare le sue possibilità di vincere il girone di UEFA Nations League. Alle ore 20.45 la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo a Gdansk, per la terza giornata del Gruppo 3. Rispetto alla partita contro la Moldavia cambiano praticamente tutti i titolari, con Nicolò Barella sicuro di partire dal primo minuto essendo stato risparmiato del tutto a Firenze (era in tribuna). In attacco Ciro Immobile largamente favorito su Andrea Belotti, in porta torna Gianluigi Donnarumma. Occhio al ballottaggio fra Cristiano Biraghi, che segnò l’ultima volta in Polonia (14 ottobre 2018, per lo 0-1 al 92′), con Emerson Palmieri. Partirà dalla panchina Stefano Sensi, col terzo dell’Inter ossia Danilo D’Ambrosio che spera di avere la meglio su Alessandro Florenzi: per ora favorito quest’ultimo. Questa la probabile formazione di Mancini per Polonia-Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Pellegrini, Immobile, Chiesa.