Inter-Juventus Women termina 1-1: Merlo pareggia e Chawinga sfiora la vittoria!

Inter-Juventus Women termina 1-1. La semifinale d’andata di Coppa Italia Femminile, allo Stadio KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano, finisce con un pareggio per l’Inter Women grazie al gol di Merlo. Rimane il rimpianto per la conclusione di Chawinga, di poco fuori. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Juventus Women.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in Inter-Juventus Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre continuano a spingere alla ricerca del pareggio. L’entrata di Tabitha Chawinga, al 62′, aiuta a movimentare l’azione offensiva interista. Al 63′ Mana Mihashi appoggia su Flamina Simonetti che calcia dal limite dell’area ma la presa del portiere avversario è comoda. Alla fine la manovra paziente dell’Inter Women porta i suoi frutti: finalmente arriva l’1-1 nerazzurro! L’azione nasce da un fallo a metà campo battuto velocemente da Lisa Alborghetti ma il merito è tutto di Beatrice Merlo che al 65′ piazza la palla all’incrocio dei pali con un destro imprendibile. Dopo il pareggio l’Inter Women continua a spaventare la difesa bianconera e approfitta del buon momento per trovare il raddoppio, utilissimo in vista della gara di ritorno. All’84’ Chawinga viene lanciata in porta da un pallone di Marta Pandini ma, ritrovatasi a tu per tu con Peyraud Magnin, l’attaccante nerazzurra manda la palla fuori di un soffio. Ci riprova un minuto dopo, all’85’, ma la conclusione termina di nuovo fuori. Nonostante l’abbondante recupero assegnato dall’arbitro, sul finale ci sono poche altre occasioni a causa di numerose perdite di tempo. Inter-Juventus Women termina 1-1. La squadra di Rita Guarino riesce a spillare un pareggio alle juventine. Ora si giocherà il tutto e per tutto nel ritorno in trasferta della semifinale di Coppa Italia Femminile.