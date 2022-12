Inter-Juventus Women: termina 0-2! Neanche Chawinga riesce a ribaltare

Inter-Juventus Women termina 0-2. L’11ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) si conclude con una sconfitta per la squadra di Guarino. In soli due minuti le nerazzurre vanno sotto di due gol e non riescono a riprendere in mano la partita. La carta Chawinga questa volta non basta. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Juventus.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Inter-Juventus Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre vanno immediatamente vicinissime al gol del vantaggio con la conclusione di Tatiana Bonetti. La Juventus, però, risponde subito con la rete di Barbara Bonansea al 51′. L’Inter Women non ha neanche il tempo di costruire una nuova azione, perché le bianconere raddoppiano dopo solo un minuto. È di Arianna Caruso il gol dello 0-2 al 52′. La squadra di Rita Guarino, però, ha dimostrato nel corso della stagione di avere la capacità di ribaltare il risultato. Per questo le nerazzurre provano a sfruttare il tempo a disposizione e la carta Tabitha Chawinga, che subentra sin dall’inizio del secondo tempo. L’Inter Women sembra non volersi arrendere e crea tante occasioni interessanti. Ma l’attenta difesa bianconera e un pizzico di sfortuna non permettono alle interiste di recuperare il risultato di svantaggio. Inter-Juventus Women termina 0-2. Lo scontro diretto perso vede le milanesi scendere di sei punti rispetto alle bianconere. Ora la squadra di Guarino aspetta il risultato delle altre partite di Serie A Femminile per conoscere la posizione definitiva in classifica di questa undicesima giornata di Campionato.