Bonansea: «Bellissimo vincere oggi! Si è vista la vera Juventus»

Barbara Bonansea, autrice del gol del vantaggio della Juventus nello 0-2 rifilato all’Inter, ha commentato così la vittoria delle bianconere. Queste le sue parole ai microfoni di LA7

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Barbara Bonansea: «È stato bellissimo vincere oggi, ne avevamo bisogno. E stata una settimana difficile, avevamo pareggiato ed eravamo a -6 dalla prima. Oggi si è vista la vera Juventus, che ha carattere e non molla su nessun pallone. Sono veramente di questa vittoria per come è arrivata. Meglio con le grandi? Non è che giochiamo meglio, con le altre squadre ci manca la cattiveria che oggi abbiamo avuto. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Montemurro? La cosa principale è che noi siamo la Juventus, tutti si aspettano tanto da noi e ci si aspetta tanto quando si veste questa maglia. Ognuna di noi si è guardata dentro ed ha dato tutto per questa magia. Mi piace giocare queste partite, riesci a capire il vero valore di questa squadra. Oggi è archiviata, da domani pensiamo alla prossima che non è banale, speriamo di fare una partita come questa».