Inter-Juventus Women, pagelle: Karchouni lenta 5, Durante 5.5

L’Inter Women perde in campionato contro la Juventus con il risultato di 0-2 (vedi report). La squadra di Rita Guarino non può niente di fronte all’avversario più forte e all’ennesimo errore arbitrale in favore delle bianconere (vedi tabellino).

FRANCESCA DURANTE 5.5 – L’uscita sul gol del vantaggio bianconero è un grande errore, poi salva in due occasioni prima su Bonansea poi su Beerensteyn. Sulle altre reti della Juventus non può niente, viene lasciata da sola dalla retroguardia.

Inter-Juventus Women, pagelle – DIFESA

BEATRIX FORDOS 6 – Il giovane difensore si fa valere, è molto attenta e brava in impostazione. Non soffre la velocità delle avversarie.

STEPHANIE VAN DER GRAGT 5 – Anticipa sempre Nystrom, non la fa muovere ed è attenta agli inserimenti di Beerensteyn. Nel secondo tempo va in difficoltà, la Juventus trova il raddoppio su angolo. Nel finale perde una palla clamorosa e lascia campo aperto al gol di Bonansea.

LISA ALBORGHETTI 5.5 – Vorrebbe festeggiare il rinnovo fino al 2025 con una buona prestazione e la vittoria. Non arrivano segnali positivi, il sogno Champions League si interrompe e arriva una brutta sconfitta.

Inter-Juventus Women, pagelle – CENTROCAMPO

FREDERIKE THOGERSEN 6.5 – È una spina nel fianco della difesa bianconera, ma sale poche volte per creare reali occasioni. Cerca di salvare il gol sulla linea di testa, ma la palla va sulla traversa e carambola sul braccio di Sembrant.

MANA MIHASHI 6 – Aggressiva, cattiva e anche lesta in alcune situazioni, come nella ripartenza di Beerensteyn disinnescata prontamente.

NOOR ECKHOFF 5.5 – Non entra in partita, cerca di alzare la linea del pressing nerazzurro dopo lo svantaggio ma non recupera palloni in quantità adeguata.

– dal 67′ IRENE SANTI 6 – Entra nel momento in cui la partita si spegne definitivamente. Il 2-0 taglia le gambe delle compagne, lei non fa niente per migliorare la situazione.

GHOUTIA KARCHOUNI 5 – Molto lenta, compassata e completamente mangiata dagli alti ritmi imposti dal centrocampo della Juventus.

– dal 57′ FLAMINIA SIMONETTI 6 – Entra molto bene, imbuca per Nchout appena toccato il primo pallone e mette ordine al centrocampo.

BEATRICE MERLO 5.5 – L’Inter attacca spesso sulla sinistra, ma Beatrice non si fa trovare pronta. Sbaglia stop, passaggi ed è isolata sulla linea del fondo.

– dall’84’ CHIARA ROBUSTELLINI S.V.

Inter-Juventus Women, pagelle – ATTACCO

AJARA NCHOUT 5.5 – È frizzante, inizia molto bene ma spreca troppe occasioni. Funge da terminale offensivo per la ripartenza, lo fa ma non è concreta nei momenti più importanti.

– dall’84’ GLORIA MARINELLI S.V.

TABITA CHAWINGA 6.5 – La giocatrice che dovrebbe fare la differenza cade nelle trappole delle avversarie. Prima Gama, poi Lenzini e Salvai la bloccano sul nascere e non le permettono di partire in contropiede. Le capita una chance importantissima sul sinistro dopo 10′, sbaglia davanti alla porta e non si fa trovare pronta. Nella ripresa è lei a riaprire il discorso al minuto 87. Si mette in proprio e supera la difesa bianconera, segnando il gol numero 17 in Serie A Femminile.

– dal 67′ ELISA POLLI 5.5 – Un minuto dopo il suo ingresso segna la Juventus e la partita si chiude definitivamente. Non riesce ad incidere nel tempo a disposizione.

Inter-Juventus Women, pagelle – COACH

GUARINO 5.5 – La squadra è organizzata prettamente sulle qualità e le caratteristiche di Ajara e Chawinga. Difesa bassa, poco dialogo con il centrocampo e ripartenza diretta a seguire la velocità delle attaccanti. Il vantaggio bianconero cancella la pre-tattica di Guarino, l’Inter non crea più e non reagisce come dovrebbe nel primo tempo. Nella ripresa le nerazzurre non hanno alcuna occasione per segnare, non tirano mai e subiscono anche il gol del definitivo 2-0. Si interrompe così il sogno Champions League.