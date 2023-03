Guarino: «Gol Juventus? Non ha senso commentare! Partita decisa da episodi»

Rita Guarino ha commentato così, ai microfoni di LA7, la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni

EPISODI – Queste le parole di Rita Guarino: «Gol Juventus? Di sospetto c’è poco. Non stiamo qui a commentare, non ha senso. Visto così accettiamo. Prestazione Inter? L’atteggiamento è stato corretto nell’interpretazione della gara, volevamo renderla aggressiva sin dalla loro costruzione e cercare di rimanere nella loro metà campo. In molte occasioni non abbiamo sfruttato bene gli spazi che hanno concesso, potevamo curare meglio l’ultimo passaggio o delle scelte sulla trequarti che potevano mettere in condizione di finalizzare e andare in vantaggio. Dobbiamo migliorare. Per il resto ho visto una squadra attenta a fare quanto richiesto. Poi la partita è stata decisa da degli episodi. Karchouni? Non è nella migliore condizione, sta recuperando. Oggi non è riuscita ad esprimere al meglio le sue qualità che al servizio della squadra sono letali».