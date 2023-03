Inter Women, finito il sogno Champions! Vince la Juventus di mano

L’Inter Women perde con il risultato di 3-1 contro la Juventus, decisiva la rete di mano nel primo tempo di Linda Sembrant e le altre due di Gunnarsdottir e Bonansea. Si conclude così il sogno Champions League.

FINE – Una vittoria sarebbe servita ad avvicinare la Juventus e la zona Champions League, purtroppo questa non è arrivata. L’Inter Women perde per 3-1 contro le bianconere e non riesce a sfatare il tabù alla quinta sfida stagionale. Risulta decisiva la prima rete viziata da un tocco di braccio di Linda Sembrant. Dopo l’episodio le nerazzurre non reagiscono, non trovano occasioni pericolose e si accasciano ai bassi ritmi imposti dalle avversarie. Nystrom e Beerensteyn sfiorano la rete del raddoppio al minuto 61, ma l’appuntamento con il gol è solo rinviato. Ancora dagli sviluppi di corner Sara Gunnarsdottir colpisce di testa e chiude la partita. Cerca di riaprirla Tabita Chawinga, che segna l’1-2 a pochi minuti dalla fine. Stephanie van der Gragt perde una palla clamorosa con Girelli e permette a Barbara Bonansea di segnare il 3-1 definitivo. Finisce qui il sogno di raggiungere la Champions League, giornata da dimenticare per l’Inter.