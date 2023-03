Thuram, non solo l’Inter! Forte concorrenza dalla Premier League

Marcus Thuram è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter per rinforzare l’attacco. Sul francese non solo l’interesse dei nerazzurri: secondo il portale 90min alla corsa all’attaccante si è iscritto anche il Newcastle

CONCORRENZA – Marcus Thuram è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach a giugno del 2023 e il club nerazzurro spera di farlo sbarcare a Milano a parametro zero Secondo quanto riportato da 90min il club nerazzurro è fermamente convinto di essere in vantaggio sul calciatore. Ma un club di Premier League è pronto a dare battaglia: il Newcastle ha individuato nel francese il profilo giusto per sostituire Allan Saint-Maximin, destinato a partire in estate. I “Magpies” hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore per saggiare la fattibilità dell’operazione. La sfida per Marcus Thuram è più che mai aperta.

Fonte: 90min.com