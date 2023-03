UFFICIALE – Sirigu, grave infortunio: salta Inter-Fiorentina! Il comunicato

Salvatore Sirigu si è fermato per un problema fisico accusato nel corso dell’allenamento congiunto fra la Fiorentina e Seravezza (vedi articolo). Per l’estremo difensore della viola l’infortunio è più grave del previsto: non sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter

INFORTUNIO – Di seguito il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Salvatore Sirigu: “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo”.