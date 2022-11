Guarino: «Partita dominata dall’Inter Women. Un peccato non aver vinto!»

Al termine di Fiorentina-Inter Women, Guarino interviene per commentare la prestazione delle sue ragazze. Le nerazzurre, pur costruendo molto, non sono riuscite a sbloccare il risultato. Di seguito le dichiarazione del mister interista ai microfoni di Inter TV.

TRE PUNTI MANCATI – Rita Guarino spiega cos’è mancato alla sua Inter Women nel corso della partita contro la Fiorentina. Dopo il pareggio a Firenze, l’allenatrice nerazzurra commenta così ai microfoni di Inter TV: «Abbiamo sicuramente disputato un’ottima gara e una buona prestazione, soprattutto nei primi 45′. Ho visto la squadra fare il proprio gioco ma ci è mancato la scelta dell’ultimo passaggio. In qualche occasione l’Inter Women ha avuto la possibilità di andare in rete e non ci è riuscita. Ma anche nel secondo tempo potevamo sicuramente affondare il colpo, in una partita che, comunque, ci ha visto dominare. È un peccato non essere riuscite a portare a casa questi tre punti. Oggi c’è stato l’ingresso in campo di Giulia Dragoni (vedi articolo). Questo testimonia, così come era accaduto per Beatrice Calegari, la grande crescita del settore giovanile dell’Inter Women, che produce e sviluppa talenti. Quando c’è la possibilità di giocare, anche partite così importanti, per me è un piacere. Sono ragazze davvero talentuose, che meritano la massima attenzione». Al termine del suo intervento, Guarino spende delle belle parole anche per Dragoni. Per la centrocampista dell’Inter Women oggi è arrivata la prima convocazione e l’esordio in Serie A Femminile.