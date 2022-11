Dragoni dopo l’esordio con l’Inter Women: «Felice per la fiducia di Guarino»

Fiorentina-Inter Women termina con un pareggio, facendo perdere alle nerazzurre una posizione in classifica. Per una delle ragazze di Guarino, però, questa partita resta comunque speciale. Si tratta di Dragoni, la classe 2006 che oggi ha esordito per la prima volta in Serie A Femminile. Di seguito le dichiarazioni della centrocampista ai microfoni di Inter TV.

ESORDIO – Giulia Dragoni è tra le protagoniste di Fiorentina-Inter Women (vedi pagelle. Per la centrocampista, che ha compiuto sedici anni proprio la scorsa settimana, questa è stata la prima partita in Serie A Femminile. Al termine della partita, la classe 2006 ha risposto ai microfoni di Inter TV «Sono felice che mister Rita Guarino mi abbia dato spazio. Sono molto orgogliosa di poter indossare questa maglia in Serie A Femminile. Sono consapevole che, da adesso, dovrò dare il mio massimo per dimostrare alla mia allenatrice di poter stare in questa squadra». Così Dragoni commenta la sua prima convocazione e l’esordio nel campionato femminile. La centrocampista, proveniente dall’Under-19 dell’Inter Women, ci tiene a ringraziare Guarino per l’opportunità.