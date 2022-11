FOTO – Skriniar per l’ultima di Hamsik in Nazionale: «Grazie CAP17ANO!»

Skriniar è sceso in campo oggi con la Slovacchia nell’amichevole disputata contro il Cile (vedi report). La partita è stata anche l’ultima di Hamsik in Nazionale. Il difensore dell’Inter nelle sue Instagram Stories saluta e ringrazia il capitano di tanti anni

SALUTI – Milan Skriniar è il nuovo capitano della Slovacchia ma il difensore dell’Inter non dimentica chi per tanti anni ha indossato e difeso quella fascia, ovvero Marek Hamsik. Oggi l’ex Napoli ha disputato la sua ultima partita in Nazionale e per l’occasione Skriniar lo saluta e lo ringrazia a modo: “Grazie CAP17ANO”, scrive nelle sue Instagram Stories pubblicando uno scatto insieme ad Hamsik e Lobotka.

L’era Hamsik si chiude: Skriniar è pronto a cogliere la sua eredità.