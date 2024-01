Guarino: «Non puoi fare due regali! Premio due aspetti del match»

Guarino al termine del pareggio ottenuto dall’Inter Women contro la Fiorentina in Coppa Italia sottolinea come la squadra viola abbia approfittato di due regali. Di seguito il suo intervento a Inter TV

REGALI – Rita Guarino dopo il 2-2 contro la Fiorentina in Coppa Italia, sottolinea come certi errori si paghino: «Non direi che il primo tempo non è stato brillantissimo. Abbiamo regalato due chance dove loro hanno colpito, almeno per 30 minuti abbiamo mantenuto la gara in controllo dal punto di vista del mantenimento. Chiaro che non puoi fare quei due regali, mi è piaciuto l’atteggiamento fin dal primo minuto, come è entrata la squadra in campo e ancora di più la reazione alla sofferenza di andare sotto di due gol».

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – Guarino comunque premia atteggiamento e reazione: «La reazione è stata fondamentale così com’era importante entrare in campo con l’atteggiamento giusto. Purtroppo gli errori contro squadre di qualità li paghi subito e sono errori con non ti puoi permettere. L’atteggiamento fino all’ultimo mi è piaciuto e con questa voglia e fame possiamo ottenere risultati migliori. Roma? Adesso iniziamo a recuperare qualche energia perché è stata una gara intensa, poi ovviamente affronteremo la Roma cercando di mettere in campo questo tipo di atteggiamento».